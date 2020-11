Le probabili formazioni di Shakhtar-B. Mönchengladbach - Prima volta tra ucraini e tedeschi

Calcio d'inizio alle ore 18:55. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti

Nella 3ª giornata del Gruppo B della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021 gli ucraini dello Shakhtar Donetsk del tecnico portoghese Luís Castro affronta i tedeschi del Borussia Mönchengladbach del tecnico Marco Rose. Sia le due squadre che i due tecnici si affrontano per la prima volta nella loro storia.

COME ARRIVA LO SHAKHTAR DONETSK - Gli ucraini sono attualmente al 1° posto in classifica del raggruppamento B di Champions con 4 punti e, nell'ultimo turno della manifestazione, hanno pareggiato 0-0 in casa contro l'Inter (FC Shakthar Donetsk vs FC Internazionale 0-0, 27 ottobre 2020).

Luís Castro, che non può disporre di tre calciatori infortunati (Dentinho, Ismaily e Konoplyanka), dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1 con Trubin tra i pali. Linea difensiva a quattro, da destra a sinistra, composta da Dodô, Bondar, Khocholava e Korniienko. Sulle trequarti, davanti alla coppia di mediani formata da Maycon e Marcos Antônio, agiranno, sempre da destra a sinistra, Tetê, Marlos e Solomon. Davanti, come unico riferimento offensivo, largo a Taison.

COME ARRIVA IL BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - I tedeschi, che occupano momentaneamente il 2° posto in classifica del Gruppo B con 2 punti, sono reduci dal pareggio casalingo 2-2 contro il Real Madrid (Borussia Mönchengladbach vs Real Madrid CF 2-2, 27 ottobre 2020).

Marco Rose, che deve fare a meno dell'infortunato Zakaria, sembra orientato ad optare per il 4-2-3-1 con Sommer in porta. Difesa, da destra a sinistra, formata da Lainer, Ginter, Elvedi e Bensebaini. In mediana, alle spalle del trio di trequartist Herrmann-Embolo-Thuram, agiranno Neuhaus e Kramer. In attacco, come centravanti unico, dovrebbe esserci Plea.