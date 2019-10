Le probabili formazioni di SPAL-Napoli: Insigne torna titolare

9^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la gara del venerdì e i tre anticipi del sabato, oggi si torna in campo per la nona giornata di Serie A: a chiuderla sarà il posticipo Fiorentina-Lazio delle 20:45. Grazie al contributo degli inviati di TuttoMercatoWeb.com sui campi d'Italia, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni di questo turno di campionato.

COME ARRIVA LA SPAL - Semplici dovrebbe confermare quasi in toto la formazione battuta dal Cagliari nell'ultimo turno. In porta ci sarà Berisha, mentre in difesa verranno schierati Tomovic, il recuperato Vicari e Igor. A centrocampo dovrebbe tornare Strefezza a destra, con Reca a sinistra: Kurtic, Valdifiori e Missiroli al centro. La coppia d’attacco dovrebbe essere quella ormai collaudata con Petagna e Floccari, ma non è da escludere una chance anche per Paloschi. Ancora assente Di Francesco.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Manolas non recupera e al centro della difesa Ancelotti dovrebbe confermare la coppia Koulibaly-Luperto (in vantaggio su Maksimovic). Possibile il rientro di Ghoulam a sinistra dopo l'esclusione in Champions, con Di Lorenzo che a quel punto tornerebbe a destra. A centrocampo Callejon ed Insigne sulle corsie, probabile turno di riposo per almeno uno (se non entrambi) tra Allan e Fabian con Elmas e Zielinski che reclamano una maglia dal primo minuto. In attacco Milik questa volta dovrebbe essere sicuro del posto, con Lozano e Mertens in ballottaggio (belga favorito).