Le probabili formazioni di Spezia-Verona: tentazione Kalinic per l'attacco degli ospiti

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Spezia-Verona, raccolte dai nostri inviati.

▪ Spezia-Verona: domenica 3 gennaio ore 15.00

▪ Stadio: Picco

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LO SPEZIA - Gli Aquilotti di Vincenzo Italiano tornano in campo fra le mura amiche contro l’Hellas di Ivan Juric per iniziare il 2021. Il tecnico dello Spezia non avrà a disposizione lo squalificato Terzi al centro della difesa con Erlic che giocherà al centro con Chabot mentre il pacchetto arretrato davanti alla porta di Provedel sarà completato dagli esterni Vignali, ma non è escluso un rientro di Ferrer, e Bastoni. A centrocampo ci saranno Estevez, Ricci e Maggiore mentre il tridente offensivo sarà formato da Farias, in vantaggio su Agudelo, Nzola e Gyasi.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Farias, Nzola, Gyasi.

COME ARRIVA IL VERONA - Kalinic è quasi certamente recuperato: l'ipotesi di schierarlo addirittura titolare può stuzzicare Juric, anche se molto dipenderà dalle valutazioni che farà lo staff medico nelle prossime ore. L'alternativa è Eddie Salcedo, con Barak e Zaccagni pronti a spartirsi la trequarti alle spalle della prima punta. Lazovic potrebbe essere escluso in favore di Dimarco, che dà più garanzie sulla sinistra, con Faraoni, Tameze e Veloso a completare il quadro in mediana. Gunter si candida per una maglia da titolare insieme a Ceccherini e Magnani, leggermente più defilati Dawidowicz, Cetin e Lovato.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Salcedo.