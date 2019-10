Le probabili formazioni di Torino-Cagliari: Iago o Baselli. Nandez titolare

9^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Si riparte! Hellas-Sassuolo, in programma stasera alle 20.45, aprirà il programma della nona giornata del campionato, che si concluderà domani, sempre alle 20.45, con Fiorentina-Lazio. La Juventus andrà in campo domani pomeriggio a Lecce: tre ore dopo toccherà all'Inter ospitare il Parma. Grazie al contributo degli inviati di TuttoMercatoWeb.com sui campi d'Italia, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni del prossimo turno di campionato.

COME ARRIVA IL TORINO - Tanti dubbi per Mazzarri, a partire dal modulo: il tecnico granata valuta il 3-4-3 come alternativa al 3-5-2. Di conseguenza, tra i principali ballottaggi c'è quello tra Iago e Baselli: a seconda del prescelto, ovviamente, cambierebbe il modulo. Davanti toccherà ancora a Verdi e Belotti; De Silvestri è in vantaggio su Aina e Laxalt a destra, a sinistra ci sarà Ansaldi. Ballottaggio Lyanco-Bonifazi per completare il terzetto difensivo con Izzo e Nkolou. A centrocampo, detto che Rincon ci sarà, Meité insidia Lukic.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Recupera Ceppitelli, ma soprattutto torna a disposizione, rispetto all'ultima di campionato, Cacciatore, che dovrebbe rilevare sulla destra Faragò e completare così, con Pisacane e Pellegrini, la linea difensiva. Impossibile tenere fuori Nandez a centrocampo: l'uruguaiano dovrebbe giocare con Cigarini in regia e Rog come altro interno. Nainggolan trequartista, dietro alla coppia formata, come di consueto, da Joao Pedro e Simeone.