Le probabili formazioni di Torino-Cagliari: Verdi verso l'esclusione

9^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la gara del venerdì e i tre anticipi del sabato, oggi si torna in campo per la nona giornata di Serie A: a chiuderla sarà il posticipo Fiorentina-Lazio delle 20:45. Grazie al contributo degli inviati di TuttoMercatoWeb.com sui campi d'Italia, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni di questo turno di campionato.

COME ARRIVA IL TORINO - Simone Verdi fuori dal l'undici titolare: le quotazioni dell'ex Napoli sono al ribasso, così come la possibilità di vedere il tridente, mentre Iago Falque può tornare dall'inizio al fianco del 'Gallo' Belotti. In difesa potrebbe rifiatare uno tra Izzo e Lyanco, a centrocampo si rivedranno De Silvestri e Meité, in vantaggio nei ballottaggi rispettivamente con Aina e Lukic. Completeranno la mediana insieme a Baselli, Rincon e Ansaldi.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Recupera Ceppitelli, non ce la fa invece Cacciatore. In difesa toccherà di nuovo a Faragò occupare la corsia destra. Impossibile tenere fuori Nandez a centrocampo: l'uruguaiano dovrebbe giocare con Cigarini in regia e Rog come altro interno, anche se Ionita scalpita. Nainggolan trequartista, dietro alla coppia formata, come di consueto, da Joao Pedro e Simeone.