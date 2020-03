Le probabili formazioni di Valencia-Atalanta - Ballottaggio Freuler-Pasalic per Gasperini

Fischio d'inizio alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Appuntamento con la storia per l’Atalanta. I nerazzurri di Gasperini scenderanno in campo questa sera al Mestalla contro il Valencia per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dal roboante successo per 4-1 dei bergamaschi di San Siro con gli spagnoli che, per accedere ai quarti, dovranno vincere almeno 3-0 o con tre gol di scarto nel caso in cui incassassero più di due reti. La partita si giocherà a porte chiuse per le note disposizioni per far fronte all’emergenza coronavirus con la Dea che però dovrà fare molta attenzione alla partenza degli uomini di Albert Celades.

COME ARRIVA IL VALENCIA - Albert Celades schiererà come sempre il suo 4-4-2 che in fase offensiva diventa tranquillamente un 4-2-4. In porta ci sarà Cillessen con Wass e Gayà che percorreranno le fasce laterali mentre al centro della difesa agirà Diakhaby insieme a Coquelin. Davanti alla difesa ci saranno Kondogbia e Dani Parejo mentre sulle fasce Ferran Torres sembra in vantaggio su Florenzi e Gonçalo Guedes dovrebbe essere favorito su Cheryshev. In attacco spazio all’artiglieria pesante con Rodrigo e Gameiro.

COME ARRIVA L’ATALANTA - Scelte obbligate in difesa per mister Gian Piero Gasperini che non avrà a disposizione Toloi. Il terzetto a protezione della porta di Gollini sarà composto da Caldara, Palomino e Djimsiti. Gli esterni invece saranno Hateboer e Gosens con De Roon sicuro di una maglia dal primo minuto. Al fianco dell’olandese giocheranno uno fra Freuler e Pasalic. Nel caso il primo vincesse il ballottaggio, il croato verrebbe alzato alle spalle delle due punte Ilicic e Gomez mentre in caso di arretramento in mediana dell’ex Milan e Monaco, il Papu agirebbe alle spalle di Ilicic e Zapata.