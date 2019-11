Le probabili formazioni di Valencia-Lille - Out Weah, gioca Osimen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizia il ritorno della fase a gironi della Champions League. Il Valencia ospita in casa il Lille per la 4/a giornata del girone H. Gli spagnoli hanno conquistato quattro punti nelle prime tre gare e hanno pareggiato all'andata proprio contro i francesi. E il Lille ha preso l'unico punto dell'attuale campagna europea proprio in casa contro il Valencia. Ultima chiamata, dunque, per la squadra transalpina anche se Ajax e Chelsea, appaiate a 6 punti, sembrano lanciate verso gli ottavi di finale. Il Lille ha perso entrambe le trasferte europee contro il Valencia, perdendo 3-1 in Europa League nel dicembre 2009 e 2-0 in Champions League nell’ottobre 2012. Il Valencia, comunque, non ha mai perso contro il Lille nelle competizioni europee, vincendo tre delle cinque sfide precedenti (2 pareggi), tutte in Europa League e Champions League. I precedenti in totale sono cinque con tre vittorie iberiche e due pareggi. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è il russo Karasev.

COME ARRIVA IL VALENCIA - Successo in trasferta per gli iberici in campionato: 2-1 contro l'Espanyol, poi tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro gare. Il Valencia ha subito almeno un gol in ognuna delle ultime 10 partite interne di Champions League, diventando la prima squadra spagnola a non riuscire ad ottenere un clean sheet in 10 partite di fila nella competizione. Gli iberici hanno perso le ultime due partite interne in Europa, perdendo 4-2 contro l’Arsenal a maggio e 3-0 contro l’Ajax a ottobre; non perde tre partite consecutive in casa dal novembre 2007. Out Guedes, Coquelin e Piccini per problemi fisici. Squalificato Diakhaby. Sarà 4-4-1-1 con Rodrigo alle spalle di Maxi Gomez. In porta Cillessen, difesa con Wass, Paulista, Garay e Gaya (o Jaume Costa). Centrocampo a quattro con Torres, Parejo, Kondogbia e Cheryshev (o Lee).

COME ARRIVA IL LILLE - Sconfitta in campionato nel turno appena concluso: 2-1 contro il Marsiglia. Nelle ultime cinque gare sono due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. Includendo le qualificazioni, i ffrancesi non vincono da 14 partite europee (sette pareggi e sette sconfitte) dal 2-0 contro il Grasshopper nei preliminari di Champions nel luglio 2014. Sarà 3-4-2-1 per i francesi con Maignan in porta, Soumaoro, Fonte e Gabriel in difesa. Zeki Celik, André, Soumaré e Reinildo in mediana. Yazici, Ikoné sulla trequarti con Osimhen in attacco. Non è da escludere la difesa a 4 e l'inserimento di Remy sulla trequarti. Out Weah per un problema fisico.