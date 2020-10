Le probabili formazioni di Zenit-Brugge: cinque assenze negli ospiti

Non solo le italiane Lazio e Juventus in campo in questo in questo martedì di Champions League. Nel gruppo dei biancocelesti (che affronteranno il Borussia Dortmund alle 21) lo Zenit San Pietroburgo ospita i belgi del Brugge. Gara subito importantissima per entrambe le squadre, chiamate ad un risultato positivo per mettere fieno in cascina e provare a coltivare speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Iniziare bene è fondamentale in un girone che si preannuncia piuttosto equilibrato. Si tratta del terzo confronto tra le due formazioni: finora una vittoria per parte. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.55 al Saint Petersburg Stadium e affidato al fischietto francese Benoit Bastien.

COME ARRIVA LO ZENIT - La squadra di casa è reduce da una vittoria per 3-1 in campionato e guida la classifica in Russia, dopo undici giornate, a pari punti con lo Spartak Mosca, due in più del CSKA. Non ci è stato molto tempo per preparare la gara, come ribadito anche da Semak in conferenza stampa alla vigilia. Il tecnico ha annunciato che il brasiliano Malcom non si è allenato negli ultimi giorni e non sarà a disposizione a causa di un problema al ginocchio. Mancherà anche lo squalificato Douglas Santos.

COME ARRIVA IL BRUGGE - "Analizziamo tutte le partite e sappiamo quali tattiche e giocatori usano. Hanno una grande squadra con molti giocatori, ma non è una squadra che ne ha uno o due attori chiave. Il pericolo arriva da tutte le parti ", ha detto a proposito degli avversari mister Philippe Clement in conferenza stampa. Gli ospiti sono in testa alla classifica del campionato belga a pari punti con lo Charleroi e sono reduci da quattro vittorie consecutive. Mancheranno a causa del Covid Simon Mignolet, Odilon Kossounou e Michael Krmencik, oltre all'infortunato Mitrovic e allo squalificato Deli.