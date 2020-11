Le probabili formazioni di Zenit-Lazio: biancocelesti in emergenza, Muriqi e Pereira dal 1'

Vincere per rimanere aggrappati alla qualificazione, vincere per cercare la prima fuga: l'obiettivo è lo stesso, ma le motivazioni sono diverse per Zenit e Lazio, impegnate nella terza giornata del girone F di Champions League. Il fischio d'inizio alle ore 18.55 alla Gazprom Arena, ad arbitrare sarà il portoghese Artur Dias.

COME ARRIVA LO ZENIT - Per la formazione russa quella contro la Lazio è già una sfida decisiva: dopo le prime due sconfitte contro Bruges e Borussia Dortmund, infatti, per lo Zenit San Pietroburgo un altro zero alla casella dei punti fatti significherebbe quasi un addio alla Champions League. Il tecnico Semak, però, deve rinunciare ad alcune pedine importanti come Malcom, Driussi, Wendel e Azmoun. A difendere i pali ci sarà Kerzhakov con Karavaev, Lovren, Rakitsiy e Douglas Santos a comporre la linea difensiva. In mediana spazio a Barrios, Erokhin, Kuzyaev, Ozdoev e Mostovoy con Dzyuba unica punta.

COME ARRIVA LA LAZIO - Biancocelesti ancora in emergenza: per la trasferta russa, infatti, non sono partiti Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Strakosha, Djavan Anderson, Escalante e Leiva. Mezza squadra fuori, quindi, con il tecnico Inzaghi costretto a chiedere gli straordinari ai suoi. A difendere i pali ci sarà ancora Reina mentre la linea difensiva sarà composta da Luiz Felipe, Hoedt e Acerbi. Sugli esterni agiranno Marusic a destra e Fares sulla sinistra con la linea mediana che vedrà protagonisti Akpa Akpro, Parolo e Milinkovic-Savic. In attacco, invece, Pereira e Muriqi che vincono il ballottaggio con la coppia Correa-Caicedo.