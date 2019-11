Le probabili formazioni di Lazio-Celtic: Correa no, Caicedo verso il sì

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio al primo bivio della stagione. Vincere è già obbligatorio per sperare di qualificarsi. Il Celtic è avanti clamorosamente di quattro lunghezze e in caso di successo all'Olimpico andrebbe ai sedicesimi di finale con due turni d'anticipo. La Lazio, priva della Curva Nord, ha dalla sua valori assoluti superiori che deve fare valere, dopo la sfortunata notte di Glasgow di due settimane fa.

COME ARRIVA LA LAZIO - Stato di forma eccellente. Dopo la sconfitta in Europa League, comunque in una partita in cui anche il pareggio sarebbe stato stretto, sono arrivate tre vittorie consecutive dove la squadra ha alternato prove pienamente convincenti ad altre dove semplicemente ha saputo gestire meglio dell'avversario la partita. Tre indisponibili: Marusic che si è fatto male al flessore e ne avrà per 20 giorni e Radu, i cui ultimi 20' di San Siro sono stati fatali. Il rumeno starà fuori tre settimane. Squalificato invece Cataldi. Fra i giocatori in dubbio: Correa non si è allenato ieri e Inzaghi spera di recuperarlo almeno per la panchina, mentre Caicedo dovrebbe stringere i denti nonostante i problemi alla spalla. L'ecuadoriano ha fatto parte della rifinitura. Immobile e Lulic affaticati con il centravanti che dovrebbe giocare, anche per l'emergenza in attacco mentre l'esterno potrà rifiatare. Al suo posto Jony che avrà una nuova chance dopo il flop della partita d'andata. Centrocampo che potrebbe essere quello di due settimane fa, con Lucas Leiva che è abile arruolabile più Milinkovic e Parolo. Luis Alberto viene da tre gare consecutive e potrebbe sedere in panchina o in alternativa affiancare Immobile davanti. Spagnolo in ballottaggio con Caicedo. Dietro chance nuovamente per Vavro al centro della difesa con Acerbi spostato a sinistra. Luiz Felipe è il favorito per completare il reparto a protezione di Strakosha.

COME ARRIVA IL CELTIC - Il 5-2 contro l'Hibernian nel weekend ha portato la squadra a conquistarsi la finale di Coppa di Lega. Stato di forma molto buono e Lennon orientato a confermare a grandi linee la squadra che ha battuto i biancocelesti all'andata, con qualche piccola correzione. Base di partenza 4-2-3-1, Bolingoli non ci sarà con il nuovo acquisto Greg Taylor a prendere il posto come terzino sinistro. Sull'out opposto Elhamed favorito sul giovane Frimpong. Da non escludere un cambio di modulo, passando al 3-5-2 e inserendo eventualmente Bitton a completare il reparto che vede già certi del posto al centro Ajer e Jullien. L'ex Genoa Ntcham, assente all'andata per infortunio torna ma siederà in panchina, lasciando spazio in mediana a capitan Scott Brown e McGregor, fresco di rinnovo fino al 2024. Trequarti decisa, considerata l'assenza di Rogic: l'australiano non è a Roma e lascia spazio a Christie, autore del gol dell'1-1 due settimane fa.