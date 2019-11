Le probabili formazioni di Leverkusen-Atletico - Morata-Costa dall'inizio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultima chiamata per il Bayer Leverkusen, Atletico invece chiamato a rispondere colpo su colpo alla Juventus per la vetta nel girone. E' la Champions League, che regala anche stasera sfide interessanti e possibili capovolgimenti di fronte racchiusi in 90' minuti. Nel girone della Juvents, impegnata a Mosca per la sfida contro la Lokomotiv, anche Bayer ed Atletico sono pronte a darsi battaglia per due obiettivi diametralmente opposti: con zero punti in classifica, i tedeschi hanno necessariamente bisogno di vincere per tenere vive quantomeno le speranze di approdare in Europa League da terza classificata nel girone, anche se le speranze per gli ottavi di Champions non sono del tutto sfumate. L'Atletico, di contro, non vuole assolutamente cedere il passo alla Juventus, ed oltre a questo la vittoria garantirebbe l'approdo agli ottavi con due turni di anticipo.

COME ARRIVA IL BAYER - Momento decisamente complesso per la squadra rossonera: una sola vittoria nelle ultime sette partite, andamento claudicante per una squadra che fino all'anno scorso lottava per i primi posti nella classifica della Bundesliga. Soltanto decimi in classifica, gli uomini di Bosz proveranno a dare una sterzata alla propria stagione cominciando proprio dall'ambito europeo. Il tecnico proporrà un 4-2-3-1 con Alario a fare da prima punta, mentre sulla linea della trequarti agiranno Bellarabi, Havertz e Volland (quest'ultimo in gol nel corso dell'ultima uscita di campionato contro il M'Gladbach).

COME ARRIVA L'ATLETICO - Mentre i tedeschi vivono un inizio di stagione decisamente balbettante, se la passa meglio la squadra spagnola, anche se le ultime partite non possono far dormire sonni sereni il tecnico Simeone. Soltanto due vittorie nelle ultime sei partite per i colchoneros, con addirittura due pareggi contro Deportivo Alaves e Siviglia nelle ultime due uscite di Liga. Troppo poco per i madrileni che restano, però, quarti in classifica, ad un solo punto dalla vetta condivisa da Real Madrid, Barcellona e Real Sociedad. In Champions mai una sconfitta e primato nel girone, ma la Juve spinge ed ecco perchè la vittoria in terra tedesca si rende quantomeno necessaria. Spazio, dunque, al 4-4-2 classico con Diego Costa e Morata che saranno il duo offensivo. Simeone dovrà ancora fare a meno di Joao Felix, Vrsaljko, Savic e Gimenez. Spazio dunque a Saul e Koke come esterni alti, mentre la coppia centrale sarà composta da Hermoso e Felipe.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, Tah, Bender, Wendell; Baumgartlinger, Demirbay; Bellarabi, Havertz, Volland; Alario. All: Bosz

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Hermoso, Felipe, Lodi; Koke, Herrera, Thomas, Saul; Diego Costa, Morata. All: Simeone.