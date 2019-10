Le probabili formazioni di Lille-Valencia: sfida Osimhen-Rodrigo

© foto di Imago/Image Sport

Obbligo di vittoria. Inutile utilizzare troppi giri di parole, sia Lille che Valencia sono costrette al successo per potersi rilanciare in classifica. La situazione dei padroni di casa è sicuramente peggiore: zero punti e un solo gol fatto, con ben 5 reti subite. I numeri non sono esaltanti, il match interno di questa sera sarà decisivo per poter tornare in corsa.

Il Valencia ha l'obbligo dei tre punti, ma anche un pareggio può andar bene. L'Ajax sembra aver preso il largo ed un altro successo contro il Chelsea potrebbe togliere un posto valido per gli ottavi. La vittoria è il rimedio più semplice a tutti i mali calcistici, ma sarà complicato mettere i bastoni tra le ruote alla compagine guidata da Galtier.

COME ARRIVA IL LILLE - Quattro match senza vincere, l'ultimo successo è ormai datato 25 settembre. L'ultimo mese non è stato sicuramente il migliore per la compagine transalpina, reduce dalla sconfitta in casa dal Tolosa e dall'1-2 interno nel match contro il Chelsea. Una vittoria serve soprattutto per risollevare il morale.

Due assenze pesanti per questa sfida, ovvero Renato Sanches e Weah. In dubbio Celik, si va verso la conferma del 4-2-3-1 con Maignan tra i pali. Pied, Fonte, Gabriel e Bradaric comporranno la linea difensiva, mentre Soumare e Xeka andranno in cabina di regia. Pochissimi dubbi anche in attacco: Yazici può partire dal 1', con Ikone e Bamba sulle corsie esterne. Con l'assenza di Weah l'unica punta a disposizione rimane Osimhen.

COME ARRIVA IL VALENCIA - Decimo posto in campionato ed un andamento davvero altalenante per la compagine spagnola. L'obiettivo rimane quello di ostacolare Ajax e Chelsea per la qualificazione al turno successivo, ma un terzo posto non sarebbe poi un risultato così negativo. La vittoria contro i Blues lascia ancora qualche speranza, ma bisogna migliorare la media dei gol fatti.

Per quanto riguarda la formazione si va verso una conferma del 4-4-2, il 4-1-4-1 potrebbe essere troppo offensivo per una gara fuori dalle mura amiche. In dubbio Coquelin e Rodrigo, ma l'attaccante spagnolo dovrebbe stringere i denti per poter scendere in campo dal 1'. Gomez completerà il pacchetto offensivo, con Torres, Kondogbia, Parejo e Cheryshev in mediana. In difesa non ci sarà Gaya, spazio a Wass, Garay, Gabriel e Costa a protezione di Cillesen.