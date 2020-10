Le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco - Esame di russo per i tedeschi

Fischio d'inizio alle 18.55. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW.

Il Bayern Monaco, reduce dal roboante 4-0 contro l'Atletico Madrid, sfida la Lokomotiv Mosca in un match valido per la seconda giornata del girone A di Champions League. I tedeschi, campioni in carica, cercano un'altra vittoria per ipotecare la qualificazione. I russi, dopo il pareggio contro il Salisburgo, cercheranno di mettere in difficoltà la squadra di Flick, ma l'impresa sembrava davvero ardua. Due gli scontri diretti, entrambi nel 1995 in Coppa Uefa: una vittoria a testa con 5 reti segnate per il Bayern Monaco e 1 per la Lokomotiv Mosca. Calcio d'inizio alle ore 18.55. L'arbitro è il romeno Kovacs.

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV MOSCA - Dopo quattro vittoria di fila in campionato, i russi hanno perso sabato scorso contro il Rotor Volgograd, il distacco dalla vetta (c'è lo Zenit) è di tre punti, niente ancora è perso. In Champions League, come già detto, il buon pari all'esordio contro il Salisburgo, si tenterà di mettere in difficoltà la corazzata tedesca. Così Anton Miranchuk prima del match: "Ci aspetta una partita molto dura. Dobbiamo essere concentrati anche se creiamo poche occasioni. In ogni caso, giochiamo per vincere in ogni partita. Tutte le squadre hanno dei punti deboli e faremo del nostro meglio per ottenere un risultato positivo". 4-4-2 per i russi con Lisakovich ed Eder coppia d'attacco.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - Sa solo vincere o quasi la squadra di Flick: cinque vittorie di fila tra Bundesliga e Champions, nove reti e zero gol subite nelle ultime due uscite, tra Atletico Madrid e Eintracht Francoforte. Quando hai in squadra uno dei migliori cannonieri di sempre come Robert Lewandowski tutto diventa più semplice. Il polacco sarà al centro dell'attacco con Coman, Muller e Sané sulla trequarti. Così Thomas Muller prima della gara: " "Il Bayern è sempre tra i favoriti. Al momento ci sentiamo molto, molto forti, ma questo non ci aiuterà a marzo e aprile quando inizierà la fase a eliminazione diretta. Tuttavia, ho fiducia nel club e nella squadra".