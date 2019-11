Le probabili formazioni di PSG-Brugge: un match dal pronostico serrato

Un match il cui pronostico sembra a senso unico. Paris Saint Germain-Club Brugge, che scenderanno in campo stasera alle 21 al Parco dei Principi di Parigi, non sembra lasciare scampo alla giovane compagine belga. Un pronostico influenzato sia dal risultato maturato lo scorso 22 ottobre allo stadio Jan Breydel e, allo stesso tempo, da una classifica che vede i parigini comandare il girone A a punteggio pieno mentre il Club Brugge è distante sette punti rispetto alla capo classifica. Un successo che garantirebbe ai parigini il passaggio del turno e, se il Real Madrid non andasse oltre al pareggio contro il Galatasaray, sarebbe primo posto matematico con due giornate di anticipo. Un match che vedrà le due squadre arbitrate dallo scozzese Bobby Madden.

COME CI ARRIVA IL PARIS SAINT GERMAIN: Dopo la netta vittoria dell’andata per 5-0, il PSG arriva al match da prima nel girone A di Champions League a punteggio pieno con 9 punti. Transalpini che non potranno contare su tre giocatori tra i quali spicca Neymar, out per un problema al bicipite femorale che Meunier, mentre Kehrer lamenta un problema al piede. Di Maria, Mbappè e Icardi pronti a partire nello scacchiere titolare.

COME CI ARRIVA IL CLUB BRUGGE: Dopo i due pareggi nelle prime giornate, compreso quello nella tana del Real Madrid, nell’ultimo turno è arrivato il pokerissimo subito contro la formazione transalpina e i belgi sono rimasti a quota 9 punti. Uno squalificato (Vormer) mentre non ci sarà Mata (out per un problema al bicipite femorale).