Le probabili formazioni di R. Madrid-Galatasaray: Zidane si affida ad Hazard

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Match importantissimo quello che andrà in scena al Bernabeu questa sera. Il Real Madrid di Zidane deve vincere a tutti i costi per ipotecate la qualificazione, soprattutto se il Brugge non dovesse fare risultato pieno contro il PSG. Galatasaray voglioso di punti ma tuttora fanalino di coda del Gruppo A. Ai turchi servirebbe una vittoria per alimentare speranze di qualificazione o poter lottare per il terzo posto che garantisce l'Europa League.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - Zidane deve rinunciare ad Asensio, infortunato di lunga data e Nacho. Formazioni praticamente fatta con Courtois in porta, Carvajal a destra, Marcelo a sinistra con Ramos e Varane centrali. In mezzo al campo Modric, Casemiro, Valverde e Kroos, con Hazard a fare coppia con Benzema.

COME ARRIVA IL GALATASARAY - Turchi che devono fare a meno di Falcao per un problema al tendine d'achille e Özbayraklı per un problema al bicipite femorale. Per il resto Muslera in porta, Mariano, Luyindama, Marcão e Nagatomo a comporre la linea a 4 di difesa. Nzonzi, Lemina, Belhanda formeranno il tridende di centrocampo. Feghouli, Babel, Andone quello d'attacco.