Le probabili formazioni di Stella Rossa-Tottenham: in ballo il 2° posto

Due squadre per lo stesso obiettivo, conquistare il secondo posto alle spalle del Bayern Monaco per passare il turno: quello tra Stella Rossa e Tottenham, partita valida per la quarta giornata del girone B di Champions League, può quasi essere considerato uno spareggio. Gli inglesi occupano al momento la piazza d'onore alle spalle della corazzata tedesca con 4 punti mentre i serbi, con 3 punti, sono terzi subito dietro la squadra di Pochettino; non serve altro per spiegare l'importanza della posta in palio nella partita che andrà in scena alle ore 21 allo stadio Marakana di Belgrado e che sarà arbitrata dallo spagnolo Carlos Del Cerro Grande.

COME ARRIVA LA STELLA ROSSA - “Siamo una squadra diversa nel nostro stadio, con gli spalti pieni e con tanta energia. Non è facile per nessuno giocare qui, nemmeno le squadre più grandi”. Punta sul fattore ambientale Vladan Milojevic, allenatore della Stella Rossa, per cercare l'impresa contro i più quotati rivali inglesi. Il tecnico dovrà fare a meno di Boakye per un problema al polpaccio, ma potrà contare sul resto della squadra. A difendere i pali ci sarà Borjan con Gobeljić, Milunović, Degenek e Rodić a cercare di blindare la propria porta. In mezzo al campo ci saranno Cañas e Jovančić mentre dietro l'unica punta Tomané ci saranno García, Marin e Van la Parra a cercare di inventare la giocata giusta.

COME ARRIVA IL TOTTENHAM - “Il clima allo stadio sarà di certo molto ostile, ma una volta in campo dobbiamo concentrarci su di noi e fare tutto il possibile per vincere la partita”. Il concetto espresso dall'attaccante Harry Kane è fin troppo chiaro per essere frainteso, il Tottenham vuole i 3 punti nonostante l'atmosfera incandescente in quel di Belgrado. Pochettino, però, dovrà fare i conti con le assenze di Lloris e Lamela alle quali potrebbe aggiungersi quella di Vertoghen e un Kane non in perfette condizioni fisiche ma che dovrebbe essere del match. A difendere i pali ci sarà Gazzaniga con Aurier; Sánchez, Alderweireld e Rose a comporre la difesa. In mezzo al campo spazio a Sissoko e Ndombélé che avranno il compito di proteggere la linea difensiva lasciando ad Alli, Eriksen, Son e Kane, in ballottaggo con Moura, la possibilità di colpire.