Le probabili formazioni di Zenit-Lipsia: tedeschi in cerca dell'allungo

Testa a testa tra le due squadre del Gruppo G che appaiono al momento più quotate per il passaggio alla fase a eliminazione diretta della Champions League: Zenit e Lipsia si affrontano allo Stadion di San Pietroburgo nella prima gara della quarta giornata della fase a gironi. Sono passate appena due settimane dal match di andata in terra tedesca, che ha visto prevalere i Tori Rossi per 2-1 in rimonta, e per i russi si tratta di un'occasione ghiotta per fare valere il fattore campo e guadagnare punti preziosi in ottica qualificazione. La squadra di Nagelsmann, da parte sua, è invece chiamata a difendere il proprio primato, nel girone dove la differenza tra prima e ultima posizione è più esigua, soltanto 3 punti. Entrambe le formazioni attraversano un buon momento in campionato: Zenit primo in solitaria, Lipsia terzo a pari punti con il Bayern, ad una sola lunghezza dal secondo posto.

COME ARRIVA LO ZENIT - L'1-1 di sabato con il CSKA Mosca non ha pienamente soddisfatto mister Semak, ma si tratta appena del secondo pareggio stagionale, ed i numeri attestano lo Zenit come migliore attacco della prima divisione russa, nonché difesa meno battuta. Il modulo che dovrà affrontare il Lipsia sarà con tutta probabilità un 4-4-2 con Driussi ad agire a centrocampo come ala a vocazione offensiva, in appoggio alla coppia d'attacco Dzyuba-Azmoun. In difesa, al posto di Zhirkov, la fascia sinistra potrebbe essere affidata a Douglas Santos.

COME ARRIVA IL LIPSIA - Una pioggia di gol ha caratterizzato gli ultimi turni dei biancorossi, capaci di imporsi per ben 8-0 sul Meinz in campionato, tre giorni dopo aver annichilito il Wolfsburg per 6-1 in Coppa di Germania. Protagonista di un momento particolarmente prolifico, l'attaccante Timo Werner sarà affiancato da Poulsen, mentre Schick è ancora fermo ai box per infortunio. Alle loro spalle dovrebbe agire un centrocampo a quattro formato da Sabitzer, Laimer, Demme, e uno tra Nkunku e Forsberg, così come a quattro dovrebbe schierarsi anche la difesa, con Halstenberg e Mukiele sulle fasce.