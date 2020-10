Le probabili formazioni di Ajax-Liverpool: senza Van Dijk c'è Fabinho, Milner per Thiago

vedi letture

La Champions 2018/2019 è stata certamente indimenticabile sia per Ajax che per Liverpool, primi fuori in semifinale dopo aver eliminato Real Madrid e Juventus ed inglesi invece sul tetto d'Europa dopo aver stravinto la finale con il Tottenham. Ci si innamorò del calcio di Klopp e dei giovani sfornati dai lancieri con i vari De Ligt, De Jong e Van De Beek. Adesso si affrontano per la prima giornata di questa Champions League, entrambe nel girone dell'Atalanta insieme al Midtjylland. Bergamaschi che osserveranno interessati questa sfida in vista dei prossimi impegni. L'Ajax che proverà a mettere in difficoltà un Liverpool che in campionato ha scricchiolato rispetto alla versione super ammirata nella scorsa stagione. Olandese rinnovati ma che non perdono la loro identità, Reds invece che hanno rimpolpato il reparto mediano con un campione d'Europa in carica come Thiago Alcantara. Una sfida che promette spettacolo.

COME ARRIVA L'AJAX - "Voglio vedere un Ajax coraggioso". Queste le parole alla vigilia di Erik Ten Hag che ha perso elementi di un certo spessore ma che ha lasciato invariata ed intatta la propria mentalità: giocare e mai speculare. Rosa praticamente al completo per i lancieri che si presenteranno al cospetto degli inglesi con gli tutto fosforo e fantasia, i due brasiliani Neres e Antony, l'esperto Dusan Tadic e il rapido Promes. In mezzo al campo per sopperire alla partenza di Van De Beek è tornato Klaassen che affiancherà Kudus. Blind guiderà il reparto arretrato insieme a Schuurs.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Dopo il derby pareggiato contro l'Everton, Jurgen Klopp desidera esordire con i tre punti in questa nuova edizione della Champions League. Una sfida che sicuramente entrambe le squadre si giocheranno a viso aperto e l'attacco dei Reds potrebbe essere decisivo. Non ci sarà Alisson, sostituito dall'incerto Adrian mentre gli inglesi dovranno far fronte alla grande assenza di Van Dijk dopo il grave infortunio. Il posto dell'olandese spetta a Gomez al fianco di Fabinho che potrebbe vincere il ballottaggio con Matip. Non ci sarà anche Thiago Alcantara, al posto dello spagnolo è pronto Milner. Davanti il trio formato da Salah, Diogo Jota e Mané.