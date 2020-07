Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna: Malinovskyi favorito su Pasalic

Dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio che ha chiuso la trentaquattresima giornata la Serie A è già pronta a tornare in campo per la quartultima giornata di campionato. Di seguito le probabili formazioni di Atalanta-Bologna (in programma stasera alle ore 19.30, diretta Sky):

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano in campo dopo il pareggio contro l'Hellas Verona. Ci sarà qualche cambio rispetto alla sfida di sabato con Sutalo che potrebbe far rifiatare Toloi: davanti a Gollini la linea verrà completata da Caldara e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in mediana, con Castagne e Gosens: Hateboer è squalificato. Sulla trequarti due maglie per tre calciatori, con Pasalic indiziato numero uno per rimanere fuori: Zapata unica punta, Malinovskyi e Gomez liberi di inventare alle spalle del numero 91. Il Papu deve cancellare assolutamente la prestazione opaca contro gli scaligeri.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Dopo il pesante ko in casa del Milan, Mihajlovic rispolvererà i suoi giocatori più in forma: tornano dal 1’ Medel, Barrow e Palacio. Non saranno le uniche novità nella gara di Bergamo. Davanti a Skorupski, in difesa agiranno Mbaye (favorito su Denswil), Danilo, Tomiyasu e Krejci che prende il posto di Dijks squalificato. In mezzo al campo accanto a Medel ballottaggio Svanberg-Dominguez. Sulla trequarti Skov Olsen può scalzare Orsolini, confermato Soriano, come detto tornano Barrow e Palacio.