Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari: Maran non cambia l'attacco

Dopo il turno infrasettimanale, Serie A di nuovo in campo per l'undicesima giornata del campionato che si apre quest'oggi per finire lunedì 4. Di seguito le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari (diretta tv domenica 3 su DAZN a partire dalle 12.30) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA L'ATALANTA - Tutti a disposizione di Gasperini per il match interno contro il Cagliari. Ci saranno i soliti cambi in vista della sfida contro il Manchester City: Zapata sta ancora effettuando un lavoro differenziato, dunque in attacco le scelte sono quasi obbligate. Muriel, con Malinovskyi e Gomez potrebbe essere il tridente che partirà dal primo minuto. In mediana Freuler e Pasalic, vista la squalifica di De Roon. In difesa è tornato anche Palomino: Gasp cercherà di recuperare anche Masiello. Si va verso la linea a tre composta da Djimsiti, Kjaer e lo stesso Palomino, con Toloi inizialmente a riposo. Gollini in porta, sulle corsie esterne pronti Gosens e Castagne.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Fuori per squalifica Pellegrini, alle prese con qualche piccolo fastidio al volto Nahitan Nandez (dopo la botta presa nel primo tempo di Cagliari-Bologna). Rolando Maran in vista della trasferta di Bergamo dovrà sciogliere i soliti dubbi legati al centrocampo, con Castro candidato a prendere il posto dell'ex Boca Juniors in caso di forfait. Ballottaggio Rog-Ionita per il ruolo di mezzala sinistra, mentre in difesa Lykogiannis prenderà il posto di Pellegrini, con Ceppitelli e Klavan (molto positivo contro i felsinei) a giocarsi una maglia. Davanti niente di nuovo, con il tridente che vedrà Nainggolan posizionato alle spalle di Joao Pedro e Simeone.