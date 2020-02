© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finito il mercato, è già tempo di Serie A e di probabili formazioni: con qualche piccola modifica dovuta alle trattative, le venti squadre di massima divisione da ora fino a giugno penseranno solo ed esclusivamente al campo. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 22° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Gewiss Stadium di domenica pomeriggio, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gasperini recupera Castagne, ma potrebbe tenere il belga in panchina. Si va verso la conferma della formazione di sabato con il Torino, con soli due dubbi. In difesa Djimsiti è favorito su Caldara, mentre Freuler può spuntarla su Pasalic. Per il resto Gollini andrà in porta, Toloi e Palomino completeranno la retroguardia. A centrocampo De Roon andrà a fare coppia con lo svizzero, con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. Gomez agirà tra le linee a supporto di Zapata e Ilicic.

COME ARRIVA IL GENOA - Tutti a disposizione per mister Davide Nicola per una sfida molto difficile sul campo dell'Atalanta. Un dubbio difesa sul centro-sinistra fra Criscito o Masiello per un posto al fianco di Biraschi e Romero a protezione della porta di Perin. A centrocampo rientra Cassata che sarà la mezzala insieme a Sturaro con Schone in cabina di regia mentre sugli esterni spazio a Ghiglione e Barreca. In attacco Pandev dovrebbe far coppa con Favilli.