Le probabili formazioni di Atalanta-Inter: Lukaku in panchina. Sanchez con Lautaro

Atalanta-Inter (Domenica 8 novembre 2020 ore 15)

Stadio: Gewiss Stadium

Arbitro: Daniele Doveri

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano in campo dopo il ko contro il Liverpool, Gasperini dovrà cercare di cambiare qualcosa anche se ci sono ancora diverse assenze: De Roon e Gosens sono out, così come Caldara e Piccini. In porta c'è il ballottaggio tra Gollini e Sportiello, ma salvo sorprese non ci dovrebbero essere particolari avvicendamenti tra i pali. Toloi, Romero e Djimsiti andranno in difesa, con Pasalic e Freuler confermati a centrocampo. Hateboer va sulla corsia destra, mentre sulla fascia mancina ci potrebbe essere l'esordio di Ruggeri, con Mojica in panchina. In attacco si va sul sicuro: Ilicic e Zapata verranno supportati dal Papu Gomez.

COME ARRIVA L'INTER - Skriniar sì, Sanchez nì. Lo slovacco è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della difesa nerazzurra e molto probabilmente lo farà anche l'ex United. Partita dalla panchina Romelu Lukaku: il belga oggi s'è allenato e rientrerà nella lista dei convocati. Per il resto, Darmian molto avanti su Young per la corsia di sinistra, con Brozovic in mezzo al campo.