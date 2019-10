Le probabili formazioni di Atalanta-Lecce: Muriel-Malinovskyi scalpitano

7^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Archiviato il primo turno infrasettimanale, incassati i risultati europei, focus che si sposta tutto sul settimo turno di Serie A: tris di anticipi del sabato, poi sette gare di domenica, con il gran finale di San Siro. Alle 20.45 fa visita alla capolista, l'Inter di Conte, la plurititolata Juventus di Sarri, ansiosa di tornare a guardare tutti dall'alto. Di seguito le ultime di formazione raccolte dagli inviati di TMW sui campi di Serie A:

COME ARRIVA L'ATALANTA - Tutti a disposizione per mister Gasperini per la prima a Gewiss Stadium di questa stagione. Vista la sosta delle nazionali i nerazzurri scenderanno in campo con la miglior formazione possibile, salvo problemi dell’ultima ora: Gollini in porta, Toloi, Djimsiti e Masiello in difesa. Castagne e Gosens andranno sulle corsie esterne, con De Roon e Freuler in cabina di regia. Ilicic, Gomez e Zapata comporranno il trio offensivo, ma non è escluso l’impiego di Muriel e Malinovskyi.

COME ARRIVA IL LECCE - Un paio di dubbi in seno alla formazione di Liverani, che come sempre deve escludere uno tra Rispoli e Benzia. Favorito il primo per ora, con Lucioni e Rossettini centrali e Calderoni sulla sinistra. In mezzo Majer affianca Tachtsidis e Tabanelli, favorito su Petriccione stavolta, mentre Mancosu dovrebbe schierarsi dietro Falco e Babacar. Se non recupera il senegalese, spazio a La Mantia al suo posto.