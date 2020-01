Le probabili formazioni di Atalanta-Parma: D'Aversa con Kulusevski

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il ritorno di Ibra, il rinnovato Genoa di Nicola, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta: questi i temi di interesse principali del 18° turno di Serie A, che si sposta di un giorno, sviluppandosi tra domenica pomeriggio e lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Atalanta-Parma, sfida delle 15.00 di lunedì, che verrà trasmessa da DAZN:

COME ARRIVA L'ATALANTA - L'Atalanta torna in campo dopo il netto 5-0 con il Milan. Gollini è guarito dalla sindrome influenzale e sarà valutato nella rifinitura di domani: in caso di defezione dell'ultimo momento tra i pali andrà Sportiello. Zapata ha recuperato dopo il lungo infortunio, ma probabilmente partirà dalla panchina, con Ilicic e Gomez a supporto di Muriel, anche se il colombiano è ancora in dubbio: se non dovesse giocare, spazio a Malinovskyi e Ilicic alla spalle di Gomez. In difesa confermati Toloi, Palomino e Djimsiti, mentre sulla sinistra ci sarà Gosens. Dubbio sulla corsia opposta, con Castagne al momento favorito su Hateboer.

COME ARRIVA IL PARMA - Nel ducali, davanti a Sepe, dovrebbero schierarsi Darmian, Alves, Iacoponi e Pezzella, quest'ultimo titolare vista la squalifica di Gagliolo a sinistra. In mezzo diversi i recuperi nella settimana di stop, con Scozzarella in cabina di regia e Hernani-Barillà favoriti come mezzali. Soprattutto perché Kucka dovrebbe essere schierato come centravanti adattato, visto che l'emergenza in attacco è ben oltre il livello di guardia: fuori Cornelius, Karamoh, Inglese e Gervinho, col solo italiano recuperabile per la panchina. Con lo slovacco dovrebbero essersi Kulusevski e Sprocati.