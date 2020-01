Le probabili formazioni di Atalanta-Parma: dubbio Muriel-Malinovskyi

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il ritorno di Ibra, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta, tanti temi in serie A. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Atalanta-Parma, sfida delle 15.00 di lunedì, che verrà trasmessa da DAZN:

COME ARRIVA L'ATALANTA - L'Atalanta torna in campo dopo il netto 5-0 con il Milan. Influenza superata per Gollini, ma in caso di defezione dell'ultimo momento tra i pali andrà Sportiello. Zapata ha recuperato dopo il lungo infortunio, partirà dalla panchina, con Ilicic e Gomez a supporto di Muriel. Il numero 9 potrebbe anche lasciare il posto allo sloveno, con Pasalic sulla trequarti anziché a centrocampo o Malinovskyi. In difesa confermati Toloi, Palomino e Djimsiti, mentre sulla sinistra ci sarà Gosens. Dubbio sulla corsia opposta, con Castagne al momento favorito su Hateboer.

COME ARRIVA IL PARMA - Nel ducali, davanti a Sepe, dovrebbero schierarsi Darmian, Alves, Iacoponi e Pezzella, quest'ultimo titolare vista la squalifica di Gagliolo a sinistra. In mezzo diversi i recuperi nella settimana di stop, con Brugman (e non Scozzarella) in cabina di regia e Hernani-Barillà favoriti come mezzali. Soprattutto perché Kucka dovrebbe essere schierato come centravanti adattato, visto che l'emergenza in attacco è ben oltre il livello di guardia: fuori Karamoh e Gervinho, con Inglese e Cornelius verso la panchina. Con lo slovacco dovrebbero esserci Kulusevski e Siligardi, in vantaggio su Sprocati.