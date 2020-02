vedi letture

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma: Fonseca cambia. 4-1-4-1 con Fazio

24^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la Coppa Italia e con un pensiero al ritorno delle coppe europee (Atalanta, Inter e Roma saranno impegnate nella prossima settimana), il campionato si riprende il suo spazio: prima gara domani alle 15, Lecce-SPAL, e ultima lunedì sera, Milan-Torino. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 24° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Gewiss Stadium, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gasperini non farà sicuramente turnover per una sfida importantissima in chiave Champions League. Gollini tra i pali, in difesa si va verso la conferma di Toloi, Palomino e Djimsiti. L'unico dubbio riguarda il centrocampo, con Freuler e Pasalic che si giocano una maglia al fianco del rientrante De Roon, che ha scontato la squalifica. Castagne e Gosens andranno a completare il centrocampo. Davanti spazio ai soliti tre tenori, ovvero Gomez, Ilicic e Zapata.

COME ARRIVA LA ROMA - La Roma cambierà dopo le ultime delusioni. Lo fa a partire dal modulo: sarà 4-1-4-1. Pau Lopez in porta e difesa formata da Bruno Peres, Fazio, Smalling e Spinazzola in ballottaggio con Kolarov. Cristante squalificato dopo il rosso dell'ultimo turno, a centrocampo può tornare Mancini insieme a Veretout, con Pellegrini e Perotti più esterni nel rombo e con il vertice alto composto da Mkhitaryan. In attacco, come sempre, Dzeko.