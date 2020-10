Le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria: Gasp punta su Ilicic dal 1'

Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni infrasettimanali, non sarà facile per nessuno, ma nella sfida tra Atalanta e Sampdoria i primi sono motivatissimi dal successo in Champions e i secondi più riposati dopo una settimana di allenamenti. Di seguito le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati.

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri sono reduci dalla vittoria contro il Midtjylland, ma la compagine orobica vuole tornare al successo anche in campionato dopo il ko col Napoli. Vista la sfida di martedì contro l’Ajax Gasperini potrebbe optare per qualche cambio: in difesa Palomino può partire dal primo minuto insieme a Toloi e Djimsiti, non è escluso l’utilizzo di Sutalo dal primo minuto. Tra i pali andrà Sportiello: Gollini non ha recuperato dal problema al ginocchio. In mezzo al campo Pasalic potrebbe far rifiatare De Roon, con Freuler in cabina di regia. Sugli esterni si preparano Depaoli e Mojica, anche se soltanto uno tra Hateboer e Gosens rimarrà fuori. In attacco pochissimi cambi, Gomez sulla trequarti a supporto di Ilicic e Zapata: prima si mette in cassaforte il risultato, poi si penserà alla sfida di Champions League contro gli olandesi.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Esame di maturità per i blucerchiati che dopo i successi contro Fiorentina e Lazio scenderanno in campo al cospetto dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico Claudio Ranieri dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Audero in porta, Bereszynski e Augello sulle corsie laterali mentre il pacchetto arretrato potrebbe essere completato ancora da Yoshida e Tonelli. A centrocampo Ekdal e Thorsby dovrebbero essere i centrali ma attenzione alle quotazioni di Adrien Silva. In attacco confermassimo Fabio Quagliarella mentre alle spalle Candreva è in dubbio; possibile l'impiego a destra di Jankto o Keita con Gaston Ramirez in mezzo e Damsgaard a sinistra.