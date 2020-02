vedi letture

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo: dubbio Pasalic- Freuler. Obiang assente

25^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il tre su tre europeo, per le squadre italiane occhi fissi sull'obiettivo nazionale e sulla conquista dei tre punti nel weekend: dopo l'anticipo del Rigamonti, oggi altre tre sfide e domani il programma si completerà con le rimanenti sette sfide. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Gewiss Stadium, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA L'ATALANTA - Djimsiti è ok, ma Caldara potrebbe anche essere confermato al centro della difesa a tre della Dea. Con lui, spazio a Toloi e Palomino davanti a Gollini. Dubbio in mediana tra Pasalic e Freuler, con il croato favorito. Castagne, De Roon e Gosens andranno a completare il reparto. In avanti, uno tra Ilicic e Gomez riposa (più facile il primo), dunque pronto Malinovsky (con Zapata, ndr).

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Potrebbero esserci delle novità di formazione nel 4-2-3-1 di De Zerbi. Chiriches è di nuovo in gruppo dopo quattro mesi ma al massimo andrà in panchina. Consigli confermato in porta, Ferrari titolare al posto di Marlon, mentre non sembrano esserci dubbi sui terzini titolari Toljan e Kyriakopoulos. Per il centrocampo, Obiang ha un problema alla caviglia e non partirà con la squadra, quindi Magnanelli in leggero vantaggio su Bourabia per giocare al fianco di Locatelli.