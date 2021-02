Le probabili formazioni di Atalanta-Torino: nei granata ancora fuori Sanabria

vedi letture

Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per le venti formazioni di Serie A la campagna rafforzamenti è finita, ora i tecnici potranno contare sulla massima concentrazione dei propri calciatori nella ricerca dei tre punti. Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le ultime dai campi di Atalanta-Torino raccolte dai nostri inviati:

▪ Atalanta-Torino - Sabato, ore 15.00, Gewiss Stadium

▪ Arbitra Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Atalanta 36 punti, Torino 15 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano subito in campo dopo la Coppa Italia. Gasperini dovrà far fronte all’emergenza sugli esterni: Hateboer non scenderà in campo, mentre Maehle è fuori causa per un colpo ricevuto in coppa. De Roon può spostarsi sulla destra con Pessina e Freuler in mezzo al campo. Gosens, invece, verrà confermato sulla sinistra. In attacco spazio a Ilicic e Zapata, con Malinovskyi sulla trequarti. In difesa torna Romero, l’argentino completerà il reparto con Djimsiti e Toloi.

COME ARRIVA IL TORINO - Nicola sta studiando come far rendere al meglio l’ultimo arrivato: dal ruolo (mezzala o regista) alle condizioni fisiche, Mandragora spera di esordire subito da titolare con il Torino che sabato alle 15 si presenterà a Bergamo. E, con Rincon certo di una maglia dal primo minuto, a rischiare il posto sono Lukic e Linetty, con uno dei due che si accomoderà in panchina. In difesa rientra Izzo, poi Buongiorno e Bremer sono in ballottaggio per completare il pacchetto insieme a Lyanco. Nessuna novità sugli esterni, dove verranno confermati Singo e Ansaldi, e in attacco fiducia al tandem Belotti-Zaza: partiranno loro due, in attesa che Sanabria guarisca dal Coronavirus e possa unirsi ai nuovi compagni.