Le probabili formazioni di Benevento-Napoli: Insigne torna titolare, gli fa spazio Lozano

vedi letture

Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni infrasettimanali, non sarà facile per nessuno, ma il derby campano tra Benevento e Napoli è molto importante per entrambe le squadre. Di seguito le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati:

Attiva ora DAZN. Guarda Benevento-Napoli. Disdici quando vuoi.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Contro il Napoli, il Benevento proverà a riscattare il 5 a 2 rimediato all'Olimpico contro la Roma. Per quanto riguarda il modulo, non dovrebbero esserci particolari novità. Almeno dall'inizio, si continuerà ad insistere sul 4-3-2-1, con Montipò tra i pali, Maggio(in vantaggio su Foulon), Glik, Caldirola e Letizia in difesa. A centrocampo, Schiattarella dovrebbe essere ancora una volta il play basso davanti alla difesa, con Ionita e Dabo Interni. In attacco, Caprari e Lapadula sembrano essere certi del posto, con Insigne che al momento sembra essere in vantaggio su Iago Falque per una maglia da titolare.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Subito testa alla prossima gara per il Napoli, dopo il brutto ko interno con l’Az in Europa League. Rino Gattuso in vista del match col Benevento ritrova Insigne (ma difficilmente partirà dal primo minuto), mentre dovrà rinunciare a Zielinski ed Elmas ancora positivi al Covid. Possibile che il tecnico confermi la formazione che ha battuto l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato: col 4-2-3-1 ormai divenuto modulo di base. Tra i pali c’è Ospina, con difesa composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Hysaj. In mediana torna dal primo minuto Bakayoko, accanto a lui c’è Fabiàn. In avanti Lozano confermato a sinistra, con Insigne, al rientro, a destra e Mertens alle spalle di Osimhen.