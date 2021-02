Le probabili formazioni di Benevento-Roma: Dzeko e Gaich aspettano una occasione dalla panchina

Esaurita la prima settimana di coppe europee, l'obiettivo torna sulla Serie A, che nel weekend vivrà la prima storica giornata a "spezzatino totale": dieci partite tutte spalmate in dieci slot orari diversi. Si parte venerdì con due gare, si chiude addirittura col posticipo di lunedì a Torino. Di seguito tutte le ultime su Benevento-Roma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Benevento-Roma - Domenica, ore 20.45, Stadio Ciro Vigorito

▪ Arbitra Luca Pairetto, della sezione di Nichelino

▪ Classifica: Benevento 24 punti, Roma 43 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL BENEVENTO - L’infermeria inizia a svuotarsi, il solo Letizia continua ad avere problemi e si rivedrà soltanto la settimana prossima se non dovessero esserci complicazioni. Il terzino napoletano, elemento decisivo dentro e fuori il rettangolo verde, ha bruciato le tappe e potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati per il super derby con il Napoli. Barba potrebbe completare il quartetto difensivo con Caldirola, Glik e Depaoli, viceversa toccherebbe a Foulon. In mediana facile prevedere il rientro di Ionita ed Improta, con Hetemaj destinato alla panchina e Schiattarella intoccabile in cabina di regia. In questo caso Nicholas Viola agirebbe alle spalle della punta insieme a Caprari, nettamente in vantaggio nel ballottaggio con Iago Falque (apparso ancora ben lontano dal top della forma) e Roberto Insigne. Spera di esordire nella ripresa il nuovo arrivato Gaich.

COME ARRIVA LA ROMA - I problemi di Cristante e Ibanez costringono Fonseca a reinventare la difesa. Se in porta contro il Benevento ci sarà ancora Pau Lopez, in difesa l’unico centrale sicuro del posto è Mancini. A completare il reparto potrebbero essere poi Fazio e Spinazzola adattato difensore di centrosinistra, come fatto in Europa League contro il Braga. Sulle fasce Karsdorp e Bruno Peres, mentre al centro tornerà Villar con Veretout dopo il turno di riposo infrasettimanale. Davanti potrebbe arrivare una meriata pausa per Mkhitaryan. Spazio dunque a Pellegrini e Pedro con Borja Mayoral prima punta.