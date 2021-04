Le probabili formazioni di Benevento-Sassuolo: Iago Falque solo a gara in corso

Di seguito tutte le probabili formazioni di Benevento-Sassuolo, raccolte dai nostri inviati:

▪ Benevento-Sassuolo - Lunedì, ore 20.45, stadio Ciro Vigorito

▪ Arbitra Valerio Marini della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Benevento 30 punti, Sassuolo 40 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Il dubbio principale riguarda Iago Falque. Il fantasista dovrebbe essere impiegato in corso d'opera in un 4-3-1-2 che prevederà ancora una volta la presenza in contemporanea di Gaich e Lapadula in avanti, con Hetemaj, Schiattarella e Ionita a centrocampo e un super ballottaggio per il ruolo di trequartista. Sau è più defilato, hanno le stesse possibilità di spuntarla Viola, Caprari ed Insigne. Forse il primo, anche per la sua duttilità, è il favorito. In difesa la tentazione si chiama Gaetano Letizia. Con il suo rientro dal primo minuto è possibile che Barba venga dirottato al centro al fianco di Kamil Glik, con Depaoli sull'out opposto. Ma ci sono ancora tanti allenamenti a disposizione per sciogliere i tanti dubbi.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi spera di recuperare almeno uno tra Caputo, Berardi e Defrel e dovrebbe riabbracciare i tre nazionali esclusi per precauzione (Locatelli, Muldur e Ferrari). Ancora 4-2-3-1 con Consigli in porta, Toljan e Rogerio sulle fasce, Marlon e il rientrante Ferrari al centro (se non dovesse rientrare spazio ancora a Chiriches). In mezzo al campo Locatelli (alternativa Obiang) con Maxime Lopez, mentre in avanti, con Traore squalificato, potrebbe esserci spazio, se Defrel o Berardi non dovessero recuperare, per Haraslin, con Djuricic e Boga a supporto del puntero Raspadori.