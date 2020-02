Le probabili formazioni di Bologna-Brescia: Palacio più di Barrow

22^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Finito il mercato, è già tempo di Serie A e di probabili formazioni: con qualche piccola modifica dovuta alle trattative, le venti squadre di massima divisione da ora fino a giugno penseranno solo ed esclusivamente al campo. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 22° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Dall'Ara di domani pomeriggio, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky Sport:

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Continuano i problemi in difesa per il Bologna che contro il Brescia dovrà rinunciare a Tomiyasu squalificato. C’è però il recupero di Bani e Denswil, pronti a riprendere il loro posto. A completare la retroguardia ci saranno Mbaye e Danilo con Skorupski in porta. A centrocampo si va verso la conferma di Schouten con Poli favorito su Dominguez. Torna anche Sansone, che completerà la trequarti con Orsolini e Soriano. Palacio in vantaggio su Barrow e Santander per il ruolo di centravanti.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Corini non avrà a disposizione Balotelli, ancora squalificato, si va verso la conferma di 10/11 visti in campo contro il Milan. Joronen in porta con Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateju in difesa. A centrocampo l'unico dubbio riguarda Dessena, favorito su Bjarnason. Bisoli, Tonali e Romulo – vertice alto – andranno a completare il centrocampo. In attacco Donnarumma può prendere il posto di Ayé, con Torregrossa dal 1'.