Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina: Iachini conferma il 3-5-2

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il ritorno di Ibra, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta, tanti temi in serie A. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Bologna-Fiorentina, sfida delle 12.30 di lunedì, che verrà trasmessa da DAZN:

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Il primo Bologna del 2020 non dovrebbe riservare sorprese. In difesa, davanti a Skorupski, Danilo riprende il suo posto dopo la squalifica che gli ha fatto saltare la gara di Lecce. Con il brasiliano in campo Tomiyasu, Bani e Denswil. Con Dominguez non schierabile per motivi burocratici e Dzemaili out causa influenza, Medel-Poli sarà la coppia in mediana. Sulla trequarti Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio, con Santander pronto a subentrare dalla panchina.