Le probabili formazioni di Bologna-Hellas: Barrow in panchina

Tanto mercato ma anche campo in questa settimana che porta alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A: esauriti gli ottavi di finale di Coppa Italia, è già tempo di pensare alla lotta Scudetto e in generale al campionato, con tutte le venti squadre a caccia dei propri obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 20° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Bologna-Hellas Verona, sfida delle 15 di domenica, che verrà trasmessa da Dazn:

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Contro il Verona non dovrebbero esserci grandi novità nel Bologna rispetto alla gara di Torino, ma Mihajlovic è pronto a dare la scossa ai suoi. Davanti a Skorupski difesa confermata - anche per le assenze - con Tomiyasu, Bani, Danilo e Mbaye. In mezzo Dzemaili favorito su Dominguez e Schouten per affiancare Poli. Orsolini, Soriano e Sansone avranno il compito di accompagnare Palacio, con Barrow che potrà essere utilizzato a gara in corso.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - La difesa sarà quella ormai collaudata, con Rrahmani - promesso sposo del Napoli - accanto a Gunter e Kumbulla. In mezzo al campo Amrabat e Veloso, sigillati sugli esterni da Faraoni e Lazovic. Davanti c'è grande affollamento: difficile che Juric rinunci a Pessina, che potrebbe chiudere il tridente con Zaccagni e Verre, con Pazzini in panchina. Le alternative, però, non mancano: Di Carmine può rientrare in corsa, non è da escludere a priori nemmeno un impiego dal primo minuto di Borini.