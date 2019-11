© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il turno infrasettimanale Serie A di nuovo in campo per l'undicesima giornata di campionato che si aprirà sabato 2 novembre e terminerà lunedì 4. Di seguito le probabili formazioni di Bologna-Inter (diretta tv sabato 2 su Sky a partire dalle 18.00) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Tante assenze per il Bologna in vista della sfida contro l’Inter. Dijks non riesce a recuperare, mentre Medel è tornato disponibile; infine Santander resta in fortissimo dubbio, nonostante sia stato convocato. Scelte dunque piuttosto obbligate in difesa e in attacco, qualche dubbio in più a centrocampo. Davanti a Skorupski torna Danilo che completerà il reparto con Mbaye, Bani e Krejci. Orsolini, Soriano e Sansone agiranno dietro Palacio. In mediana favoriti Poli e Svanberg, con Medel che scalpita per tornare titolare.

COME ARRIVA L'INTER - Danilo D'Ambrosio sente ancora fastidio al quarto dito del piede destro, mentre Vecino e Ranocchia rientrano in gruppo dopo aver smaltito i problemi muscolari. Sensi c'è e potrebbe giocare anche uno spezzone di partita per farsi trovare pronto per la trasferta di Dortmund in Champions League. Conte ha poi la necessità di far rifiatare Skriniar e Asamoah.