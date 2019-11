© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo il turno infrasettimanale, Serie A di nuovo in campo per l'undicesima giornata del campionato che si apre quest'oggi per finire lunedì 4. Di seguito le probabili formazioni di Bologna-Inter (diretta tv sabato 2 su Sky a partire dalle 18.00) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Tante assenze per il Bologna in vista della sfida contro l’Inter. Dijks non riesce a recuperare, mentre Medel è tornato disponibile; infine Santander resta in fortissimo dubbio, nonostante sia stato convocato. Scelte dunque piuttosto obbligate in difesa e in attacco, qualche dubbio in più a centrocampo. Davanti a Skorupski torna Danilo che completerà il reparto con Mbaye, Bani e Krejci. Orsolini, Soriano e Sansone agiranno dietro Palacio. In mediana ci sarà Poli, con lui uno tra Svanberg e Medel: il cileno è favorito.

COME ARRIVA L'INTER - Danilo D'Ambrosio sente ancora fastidio al quarto dito del piede destro, mentre Vecino e Ranocchia rientrano in gruppo dopo aver smaltito i problemi muscolari. Sensi c'è e potrebbe giocare anche uno spezzone di partita per farsi trovare pronto per la trasferta di Dortmund in Champions League. Conte ha poi la necessità di far rifiatare Skriniar, mentre Asamoah resta ai box.