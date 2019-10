Le probabili formazioni di Bologna-Lazio: in difesa torna Luiz Felipe

7^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Archiviato il primo turno infrasettimanale, incassati i risultati europei, focus che si sposta tutto sul settimo turno di Serie A: tris di anticipi del sabato, poi sette gare di domenica, con il gran finale di San Siro. Alle 20.45 fa visita alla capolista, l'Inter di Conte, la plurititolata Juventus di Sarri, ansiosa di tornare a guardare tutti dall'alto. Di seguito le ultime di formazione raccolte dagli inviati di TMW sui campi di Serie A:

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Due gli assenti con cui fare i conti in casa Bologna in vista della gara con la Lazio: mancheranno lo squalificato Soriano e l’ancora acciaccato Dijks. Al posto dell’olandese confermato Krejci, sulla trequarti dovrebbe invece trovare spazio Svanberg. Per il resto davanti a Skorupski torna Danilo con accanto Denswil, a destra Tomiyasu; Poli favorito su Dzemaili per completare la mediana con Medel. In attacco con Orsolini e Sansone potrebbe esserci il ritorno di Destro, favorito su Palacio e Santander.

COME ARRIVA LA LAZIO - Squadra a lavoro neanche 24 ore dopo la vittoria europea contro il Rennes, battuto in rimonta 2-1. Come accade sempre alla ripresa, gruppo diviso in due in base al minutaggio di ieri. La nota più positiva è il rientro di Correa, che ieri non è stato rischiato per un affaticamento muscolare all’adduttore. Ci sarà a Bologna e dovrebbe partire davanti con Immobile. Tornano in difesa Luiz Felipe e Radu, mentre da capire chi saranno gli esterni: a destra ballottaggio Lazzari-Marusic, con il primo favorito, e a sinistra Jony-Lulic, anche qui lo spagnolo favorito. Domani mattina rifinitura, poi conferenza di Inzaghi e partenza per Bologna.