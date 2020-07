Le probabili formazioni di Bologna-Lecce: Liverani si affida a Lapadula-Falco

Dopo l'anticipo tra Milan e Atalanta, Serie A nuovamente in campo quest'oggi col programma della 36^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Bologna-Lecce, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Tornare alla vittoria e interrompere la striscia di partite consecutive con almeno un gol subito. Sono questi gli obiettivi del Bologna in vista della gara di domenica contro il Lecce. Mihajlovic ha scelte obbligate in difesa e un po' di abbondanza negli altri reparti. Davanti a Skorupski linea con Mbaye (che prende il posto dell'infortunato Tomiyasu, stagione finita per lui), Danilo, Denswil e il rientrante Dijks. In mezzo Svanberg va verso la conferma accanto a Medel. Sulla trequarti pronti a tornare titolari Orsolini e Sansone con Soriano alle spalle di Barrow punta centrale.

COME ARRIVA IL LECCE - Solito 4-3-2-1 per Liverani, che si affida a Lapadula come unico punto di riferimento in avanti; alle sue spalle Saponara e Falco, il tridente che ha fatto così bene nell'ultimo successo contro il Brescia. A centrocampo Tachtsidis si gioca il posto con Petriccione in cabina di regia, poi Barak e Mancosu a completare il reparto. In difesa Donati, Lucioni, Paz e uno tra Rispoli e Dell’Orco, con Gabriel ancora a difesa dei pali.