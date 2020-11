Le probabili formazioni di Bologna-Napoli: Gattuso ritrova Insigne e Bakayoko

vedi letture

Bologna-Napoli (domenica 8 novembre ore 18)

Stadio: Renato Dall'Ara

Arbitro: Fabrizio Pasqua

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Infermeria sempre più piena a Casteldebole che costringe Mihajlovic a scelte obbligate in vista della gara contro il Napoli. Il tecnico serbo sembra intenzionato a confermare l'undici titolare che ha battuto il Cagliari al Dall'Ara con Skorupski tra i pali, De Silvestri, Dalino, Tomiyasu e Hickey a completare il reparto arretrato e Schouten affiancato a Svanberg in mediana. In avanti, ancora Orsolini, Soriano e Barrow, alle spalle di Palacio visti i risultati dell'ultima uscita stagionale. Tanti gli indisponibili, con Sansone e Mbaye che si sono aggiunti ai già fuori causa Medel, Poli, Dijks, Skov Olsen e Santander.

COME ARRIVA IL NAPOLI - In vista della trasferta di Bologna sembrano essere pochi i dubbi di Rino Gattuso per la formazione che sfiderà la squadra di Mihajlovic. Tra i pali c’è Ospina, con difesa composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Hysaj. In mediana torna dal primo minuto Bakayoko, accanto a lui c’è Fabiàn. In avanti torna Insigne dal primo minuto a sinistra, con Lozano a destra e Mertens alle spalle di Osimhen.