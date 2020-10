Le probabili formazioni di Bologna-Sassuolo: dubbio tra Haraslin e Djuricic

vedi letture

Dopo due settimane di pausa per le Nazionali, che non hanno certo aiutato a superare l'emergenza Covid-19, il pensiero torna solo sulle competizioni dei club, con le scelte dei tecnici impegnati in Europa che verranno forzatamente condizionate dall'esordio in Champions/Europa League. Ma prima, c'è il quarto weekend di Serie A: di seguito le ultime in arrivo dagli inviati di Bologna e Sassuolo, che si sfideranno domenica alle 12.30:

Attiva ora DAZN. Guarda Bologna-Sassuolo. Disdici quando vuoi.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Alla ripresa del campionato il Bologna scenderà in campo tra le mura di casa per la sfida contro il Sassuolo. Mihajlovic dovrà scegliere gli undici titolari al netto di quattro importanti assenze per infortunio: Poli, Medel, Dijks e Skov Olsen sono ancora indisponibili a causa dei relativi problemi fisici. La formazione che scenderà in campo dovrebbe quindi vedere protagonisti il solito Skorupski tra i pali, la difesa a quattro formata da De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Hickey a sinistra, mentre a centrocampo Schouten potrebbe essere nuovamente affiancato a Svanberg, come in occasione della sfida con il Benevento; in alternativa Dominguez. Davanti, al netto dell’indisponibilità di Skov Olsen, Orsolini potrebbe riconquistare la maglia da titolare e affiancare Soriano e Barrow, alle spalle di Palacio prima punta.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Emergenza difesa per mister De Zerbi. Ayhan, Romagna e Rogerio infortunati, Toljan fuori causa per la positività al Covid. In difesa scelte quasi obbligate con Muldur e Kyriakopoulos terzini, Marlon (ballottaggio con Peluso) e Ferrari al centro, davanti a Consigli. Chiriches è recuperato, così come Magnanelli, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Ormai consueto duello Obiang-Bourabia per una maglia al fianco di Locatelli, con l'ex Samp favorito. In avanti, Boga e Schiappacasse non dovrebbero essere convocati (rientrati dopo il Covid, stanno lavorando a parte dalla settimana scorsa e avranno bisogno di tempo per ritrovare la forma), spazio a Berardi, Defrel e Djuricic (ballottaggio con Haraslin, entrambi reduci dalle fatiche in Nazionale) con Caputo unica punta.