Le probabili formazioni di Bologna-Torino: ritorna Rincon, spazio a Ola Aina

La Serie A 2019/20 è finalmente giunta al termine. Via alle ultime dieci gare della stagione, che non ha ancora regalato tutti i verdetti: dopo lo scudetto, vanno assegnati i tre posti dietro la Juventus e soprattutto il terzultimo posto della classifica, che vale la retrocessione in Serie B. Di seguito le ultime di formazione di Bologna-Torino, prima sfida del weekend di Serie A, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Giornata di riposo per il Bologna che domani svolgerà la seduta di rifinitura in vista dell'ultima gara di campionato contro il Torino. Molto difficile ipotizzare oggi una formazione dal momento che i rossoblu non hanno obiettivi sensibili - se non quello di chiudere al meglio - e Mihajlovic potrebbe dunque dare spazio a molte più seconde e terze linee del previsto. A partire dal portiere, con Da Costa che potrebbe prendere il posto di Skorupski. In difesa uomini contati e scelte obbligate con Mbaye, Danilo, Denswil e Dijks. In mezzo al campo favoriti Medel e Dominguez, con Poli e Schouten che scalpitano. Sulla trequarti il trio favorito è quello composto da Orsolini, Soriano e Barrow, con chance per Skov Olsen. Chance che ha anche Santander per partire titolare al posto di Palacio, comunque favorito nel ballottaggio.

COME ARRIVA IL TORINO - Con ogni probabilità sarà l'ultima di Moreno Longo, il tecnico del Torino vuole provare a non chiudere con una sconfitta: oggi comincerà le prove anti-Bologna, i granata vogliono uscire indenni dal Dall'Ara. Il caso Edera-Millico è rientrato e i due canterani dovrebbero rientrare tra i convocati, anche se il tridente favorito sembra essere Verdi-Belotti-Berenguer. Ritorna Rincon, con lui Lukic in mezzo al campo, la bella sorpresa Singo andava verso la conferma sulla fascia ma si è infortunata alla spalla in allenamento: spazio quindi a Ola Aina con Ansaldi sull'out opposto. Lyanco è squalificato e Izzo non è al meglio, così insieme a Nkoulou e Bremer dovrebbe esserci Djidji. In porta il ritorno di Sirigu, anche se non è da escludere che Longo conceda a Rosati, il terzo portiere, la passerella finale.