Le probabili formazioni di Bologna-Torino: Rosati la sorpresa, Santander scalpita

La Serie A 2019/20 è finalmente giunta al termine. Di seguito le ultime di formazione di Bologna-Torino, sfida in programma al Dall'Ara stasera alle 20:45:

COME ARRIVA IL BOLOGNA - I rossoblù non hanno obiettivi sensibili, se non quello di chiudere al meglio la stagione, e mister Mihajlovic potrebbe dunque dare spazio a molte più seconde e terze linee del previsto. A partire dal portiere, con Da Costa che potrebbe prendere il posto di Skorupski. In difesa uomini contati e scelte obbligate con Mbaye, Danilo, Corbo e Denswil (out all'ultimo minuto anche Dijks). In mezzo al campo favoriti Medel e Dominguez, con Poli e Schouten che scalpitano. Sulla trequarti il trio favorito è quello composto da Orsolini, Soriano e Barrow, con chance per Skov Olsen. Davanti spera in una chiamata Santander, seppur ad ora sfavorito nel ballottaggio con Palacio.

COME ARRIVA IL TORINO - Con ogni probabilità sarà l'ultima di Moreno Longo, che vuole provare quindi a non chiudere con una sconfitta. Il tridente favorito sembra essere Verdi-Belotti-Berenguer. Torna Rincon, con lui Lukic in mezzo al campo, la bella sorpresa Singo andava verso la conferma sulla fascia ma si è infortunata alla spalla in allenamento: spazio quindi a Ola Aina con Ansaldi sull'out opposto. Lyanco è squalificato e Izzo non è al meglio, così insieme a Nkoulou e Bremer dovrebbe esserci Djidji. In porta passerella finale per Rosati.