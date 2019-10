Le probabili formazioni di Brescia-Fiorentina: Chiesa verso una maglia

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Federico De Luca

Torna il campionato con l'ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta (anticipo del sabato alle 15), si chiude con Brescia-Fiorentina (posticipo del lunedì): in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Di seguito, con ordine, le probabili formazioni per le sfide del weekend, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com dai campi d'Italia:

COME ARRIVA IL BRESCIA - A disposizione tutti i nazionali, tranne Chancellor che si unirà alla squadra domani. Pochi cambi rispetto la sfida contro il Napoli, si va verso la conferma del 4-3-1-2. Joronen tra i pali, la difesa composta da Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateju, con quest'ultimo che si giocherà una maglia con Martella. Tonali in cabina di regia, con Bisoli e Romulo a supporto e Spalek vertice alto. Donnarumma e Balotelli, salvo sorprese dell'ultim'ora, saranno i due attaccanti.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Il dubbio Chiesa, uscito dalla sfida con la Nazionale di sabato scorso contro la Grecia con un problemino muscolare, si è risolto già. Il classe 1997 viola farà parte del tridente titolare e le parole di Montella in conferenza stampa, danno ulteriori certezze su questa previsione. Con lui in attacco ancora Ribery, così come confermatissimo è il centrocampo a cinque già visto negli ultimi due mesi: Dalbert a sinistra, Lirola a destra, Pulgar, Badelj e Castrovilli. In difesa Milenkovic, Pezzella e Caceres, con Dragowski in porta.