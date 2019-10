Le probabili formazioni di Brescia-Fiorentina: Montella non cambia più

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Testa ai campionati dopo la sosta per le Nazionali, in particolare alla ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta di sabato, si chiude con Brescia-Fiorentina di lunedì: in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide del weekend, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL BRESCIA: a disposizione tutti i nazionali, tranne Chancellor che si unirà alla squadra domani. Pochi cambi rispetto la sfida contro il Napoli, si va verso la conferma del 4-3-1-2. Joronen tra i pali, la difesa composta da Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateju, con quest'ultimo che si giocherà una maglia con Martella. Tonali in cabina di regia, con Bisoli e Romulo a supporto e Spalek vertice alto. Donnarumma e Balotelli, salvo sorprese dell'ultim'ora, saranno i due attaccanti.

COME ARRIVA LA FIORENTINA: il dubbio Chiesa, uscito dalla sfida con la Nazionale di sabato scorso contro la Grecia con un problemino muscolare, si è risolto già ieri. A meno di impronosticabili ricadute, il classe 1997 viola farà parte del tridente titolare, favorito anche dal giorno in più che la sfida del monday night gli concede. Con lui in attacco ancora Ribery, così come confermatissimo è il centrocampo a cinque già visto negli ultimi due mesi: Dalbert a sinistra, Lirola a destra, Pulgar, Badelj e Castrovilli. In difesa Milenkovic, Pezzella e Caceres, con Dragowski in porta.