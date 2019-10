Le probabili formazioni di Brescia-Inter: ancora LuLa. Di fronte Balotelli

10^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

La crisi del Milan, il duello in vetta, l'Atalanta che strabilia e le romane che risalgono. Ma non solo, il nono turno di Serie A ha regalato numerose sorprese e tante altre dovrebbero arrivare anche nel secondo turno infrasettimanale della stagione. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide di questa tre giorni di Serie A, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL BRESCIA: la squadra di Corini torna in campo dopo la sconfitta contro il Genoa, non sarà semplice ripartire contro l'Inter. Scelte quasi obbligate per Corini visti gli infortuni, la formazione è praticamente fatta. Joronen in porta, Sabelli, Cistana, Gastaldello e Mateju in difesa, Chancellor non recupererà prima della sosta. A centrocampo confermati Bisoli, Tonali e Romulo, con Spalek a supporto di Balotelli e Donnarumma.

COME ARRIVA DELL'INTER: Sensi e D'Ambrosio accelerano per la trasferta di Bologna. Ideale per Conte giochino uno spezzone di gara al Dall'Ara per presentarsi in ottime condizioni in vista di Dortmund. In ottica Brescia Vecino verso la convocazione, Asamoah contende il posto a Biraghi per la fascia sinistra, de Vrij pronto a ripartire da titolare contro il Brescia. In attacco Politano scalpita ma Conte sembra orientato a confermare il duo che è partito titolare nelle ultime settimane: Lautaro Martinez e Lukaku.