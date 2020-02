vedi letture

Le probabili formazioni di Brescia-Napoli: dubbio Milik-Mertens negli ospiti

25^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Neanche il tempi di "digerire" l'Europa League, che si torna in campo. Brescia-Napoli si giocherà stasera per aiutare gli azzurri, attesi la prossima settimana da una sfida di altissimo prestigio contro il Barcellona negli ottavi di Champions League. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Rigamonti, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL BRESCIA - Lopez recupera Tonali e Joronen per questa sfida, mentre Torregrossa non sarà a disposizione. In difesa si va verso la conferma di Mateju centrale in coppia con Chancellor, Sabelli e Martella andranno a completare il reparto. Bisoli andrà accanto a Tonali, con Bjarnason favorito su Dessena. Balotelli e Donnarumma dal 1', con Zmrahl tra le linee.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Gattuso ha fatto pretattica in conferenza stampa, ma l'undici azzurro potrebbe essere molto diverso rispetto a quello che ha battuto il Cagliari una settimana fa: in attacco in particolare, dove i rientri di Milik e Insigne spingono fuori dall'undici Mertens, che potrebbe essere preservato per il Barça. Politano favorito su Callejon per lo stesso motivo. A centrocampo Ruiz e Demme potrebbe essere affiancati da Allan, mentre in difesa Maksimovic-Manolas al centro, con Di Lorenzo-Mario Rui laterali: in porta Ospina.