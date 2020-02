vedi letture

Le probabili formazioni di Brescia-Napoli: Elmas in vantaggio su Zielinski

25^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Con l'anticipo Brescia-Napoli di stasera, programmato per aiutare gli azzurri nell'impresa europea contro il Barcellona del prossimo martedì, si apre il 25° turno di Serie A. Dopo il tre su tre europeo, per le squadre italiane occhi fissi sull'obiettivo nazionale e sulla conquista dei tre punti nel weekend. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Rigamonti, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL BRESCIA - Lopez recupera Tonali e Joronen per questa sfida, mentre Torregrossa non sarà a disposizione. In difesa si va verso la conferma di Mateju centrale in coppia con Chancellor, Sabelli e Martella andranno a completare il reparto. Bisoli andrà accanto a Tonali, con Bjarnason favorito su Dessena. Balotelli e Donnarumma dal 1', con Zmrhal tra le linee: l'alternativa è affiancare un secondo secondo trequartista al ceco, con Skrabb favorito vista anche l'assenza di Romulo. Nel caso sarebbe SuperMario l'unica punta.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Rino Gattuso non vuole cali di tensione e non ha intenzione di stravolgere il suo Napoli a Brescia, nonostante alle porte ci sia la sfida in Champions League con il Barcellona. Il tecnico dovrà fare a meno di Koulibaly, mentre recupera almeno per la panchina Hysaj e Milik. Nel 4-3-3 partenopeo Ospina dovrebbe essere confermato tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas e Mario Rui. In mediana Demme verso la conferma, Elmas in vantaggio su Zielinski per completare il reparto con Fabiàn. In attacco Politano leggermente in vantaggio su Callejon, con Insigne e Mertens a completare il tridente offensivo.