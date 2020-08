Le probabili formazioni di Brescia-Sampdoria: Ranieri rilancia Quagliarella-Gabbiadini

La Serie A 2019/20 è finalmente giunta al termine. Via alle ultime dieci gare della stagione, che non ha ancora regalato tutti i verdetti: dopo lo scudetto, vanno assegnati i tre posti dietro la Juventus e soprattutto il terzultimo posto della classifica, che vale la retrocessione in Serie B. Di seguito le ultime di formazione di Brescia-Sampdoria, prima sfida del weekend di Serie A, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL BRESCIA - Le Rondinelle non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, dunque Lopez cercherà di mandare la miglior formazione possibile per chiudere con una vittoria un campionato più che negativo. Ancora assenti Balotelli, Bisoli e Skrabb, tornano Cistana e Joronen. Inoltre sarà necessario valutare la condizioni di Donnarumma, nelle ultime giornate l'attaccante campano è rimasto fermo per via di qualche problema fisico. Andrenacci va tra i pali, Sabelli, Gastaldello, Mateju e Semprini completeranno la difesa. Dessena torna a centrocampo insieme a Tonali, Spalek e Zmrhal si muoveranno sulle corsie esterne. In attacco confermati Torregrossa e Ayè.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Ultimo giorno di scuola per la Sampdoria di Claudio Ranieri, certa a quattro giornate dal termine di giocare il prossimo campionato di Serie A. Per la sfida del “Rigamonti” il tecnico blucerchiato effettuerà diversi cambi. In porta ci sarà Falcone mentre in difesa non ci sarà lo squalificato Bereszynski che sarà sostituito da Depaoli. Al centro della difesa potrebbe anche rivedersi Ferrari al fianco di Yoshida mentre a sinistra spazio ancora ad Augello. A centrocampo rientra Thorsby al fianco di Vieira con Linetty e Jankto sulle fasce mentre in attacco Quagliarella giocherà al fianco di Gabbiadini.