Le probabili formazioni di Brescia-SPAL: Tonali torna titolare, Castro dietro a Petagna

Torna in campo la Serie A con la trentaquattresima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Brescia-SPAL (in programma domani alle ore 19.30, diretta Sky):

COME ARRIVA IL BRESCIA - Ripartire non sarà semplice, ma le Rondinelle vogliono dimenticare la batosta subita nel derby con l'Atalanta. Joronen può recuperare, ma si va verso la riconferma di Andrenacci. Sabelli, Papetti, Chancellor e Mateju andranno in difesa, mentre a centrocampo torna Sandro Tonali dal primo minuto, affiancato da Dessena. Spalek potrebbe essere riconfermato sulla destra, mentre Bjarnason si gioca una maglia con Zmrhal. In attacco le scelte sono praticamente obbligate: Donnarumma e Torregrossa guideranno il reparto offensivo.

COME ARRIVA LA SPAL - Vincere a Brescia per evitare la coda della classifica. Questo il principale obiettivo con cui la SPAL scenderà in campo e darà battaglia agli uomini di Lopez. Tre punti infatti, alla luce degli ultimi risultati, sarebbero utili per dare un pizzico di dignità e orgoglio a un finale di campionato che ormai la vede in Serie B. La formazione con cui Di Biagio cercherà il primo trionfo post-lockdown potrebbe andare verso il 4-4-1-1 con Letica in porta e il reparto difensivo composto da Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca. A centrocampo poi spazio a D’Alessandro, Missiroli, Tunjov e Strefezza, mentre Castro potrebbe agire da trequartista alle spalle di Petagna unica punta. Non saranno della partita lo squalificato Valdifiori e gli infortunati Berisha e Fares. Piccola speranza di rivedere tra i convocati Valoti.